HABER /  SPOR

Medipol Başakşehir'in konuğu Göztepe

Anadolu Ajansı
Medipol Başakşehir'in konuğu Göztepe

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, yarın sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 30. hafta maçında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Ligde geride kalan 29 haftada 62 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 3 puan önünde zirvede yer alıyor.

Medipol Başakşehir son 4 maçında 3 kez puan kaybetti. Bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan turuncu-lacivertli ekip son 4 haftada 7 puan kaybı yaşadı. 

Son 8 maçında 7 yenilgi ve 1 beraberlik alan Göztepe ise 27 puanla 17. sırada bulunuyor. 

Epureanu yok
Medipol Başakşehir'de Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun sakatlığı sürüyor. 

Deneyimli oyuncu, bu maçta da takımındaki yerini alamayacak. Abdullah Avcı'nın Epurenau'nun yokluğunda son 4 maçta savunmanın göbeğinde yer alan Joseph Attamah'ın yerine bu mücadelede Serdar Taşçı'ya forma vermesi bekleniyor. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü
Taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü
Küçükçekmece'deki kıza cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi
Küçükçekmece'deki kıza cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi
Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Final Four'da
Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Final Four'da
Şenol Güneş, Kagawa kararını verdi
Şenol Güneş, Kagawa kararını verdi
Yeni Malatyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Yeni Malatyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Ahmet Davutoğlu yeni parti için start verdi
Ahmet Davutoğlu yeni parti için start verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Çaykur Rizespor'dan anlamlı ziyaret
Çaykur Rizespor'dan anlamlı ziyaret
Hayabusa2, Ryugu asteroidinde yapay krater oluşturdu
Hayabusa2, Ryugu asteroidinde yapay krater oluşturdu
İstanbullu Gelin 82. bölüm 2. fragmanı
İstanbullu Gelin 82. bölüm 2. fragmanı
AK Parti YSK temsilcisi duyurdu: Tespit ettik
AK Parti YSK temsilcisi duyurdu: Tespit ettik
Kılıçdaroğlu saldırısında Soylu'nun rolü var mı?
Kılıçdaroğlu saldırısında Soylu'nun rolü var mı?
Sen Anlat Karadeniz 50. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 50. bölüm fragmanı
Polis sıkıştırınca silahı kafasına dayadı
Polis sıkıştırınca silahı kafasına dayadı
Arka Sokaklar 515. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 515. bölüm fragmanı
Yorumlar