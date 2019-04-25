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Şenol Güneş, Kagawa kararını verdi

Şenol Güneş, Kagawa kararını verdi

Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçının planı belirlendi. Futbolculara Sivas dönüşü 1 gün izin veren Şenol Güneş, Ankara temsilcisini hücum gücüyle saf dışı bırakmak istiyor.

Şenol Güneş ve kurmayları Adem Ljajic ve Dorukhan'a güveniyor. Orta sahadaki hakimiyeti bu iki oyuncuya verecek  olan Güneş, Shinji Kagawa'yı ise yedeğe çekecek. Genç oyuncu Güven Yalçın'ın antrenmanlardaki performansı teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor.

Vodafone Park'ta oynanacak maçta taraftarlara göze hoş gelen bir futbol izletmek isteyen ve 2019'da ortaya çıkan namağlup tabloyu sürdürmek isteyen Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ise siyah beyazlıların en güvendiği isim. Tecrübeli golcünün önümüzdeki sezon kaptanlık pazubandını takmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Beşiktaş'ta 12 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurul öncesinde adaylık başvurusu 2 Mayıs'ta sona erecek.

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