Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Final Four'da

THY Euroleague play-off turu dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını 99-82 mağlup etti. Sarı lacivertli ekip bu sonuçla, seride durumu 3-1'e getirdi ve üst üste 5'inci kez adını Final Four'a yazdırdı. Fenerbahçe Beko'nun rakibi, Anadolu Efes - Barcelona Lassa eşleşmesinin galibi olacak.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında konuk olduğu Zalgiris Kaunas'ı 99-82 mağlup etti ve seride 3-1 öne geçerek üst üste 5. kez Final Four'a kaldı. Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezon Final Four ilk maçında karşılaştığı rakibini 76-67 mağlup ederek üst üste 3. kez final oynama başarısı göstermişti.

Maça hücumda etkili başlayan temsilcimiz ilk çeyreği 30-16, devreyi de 49-41 önde tamamladı. Ali Muhammed önderliğinde oyunun kontrolünü elinde bulunduran Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 9 sayı farkla 72-61 üstün girdi. Final periyodunda skor avantajını koruyan Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i 17 sayı farkla 99-82 mağlup ederek Final Four'a yükseldi.

Fenerbahçe Beko'da Ali Muhammed 25 sayı, Zalgiris'te de Brandon Davies, 25 sayı ile takımlarının en skorer isimleri oldu.

Organizasyonda geride kalan üç sezondur da final oynayan sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i sonra da Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'in ilk maçında Anadolu Efes - Barcelona Lassa eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Zalgiris Kaunas: 82 - Fenerbahçe Beko: 99

Salon: Zalgirio

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya), Elias Koromilas (Yunanistan)

Zalgiris Kaunas: Davies 25, Westermann 5, White 7, Grigonis 7, Ulanovas 4, Thompson 2, Wolters 18, Walkup 6, Milaknis 6, Jokubaitis 2

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 25, Guduric 11, Datome 9, Melli 6, Vesely 12, Green 11, Melih Mahmutoğlu 6, Sloukas 15, Sinan Güler, Ahmet Düverioğlu 4

Beş faulle çıkanlar: 31.33 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Beko)