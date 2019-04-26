Küçükçekmece'deki kıza cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğunun istismar edilmesi olayında 9 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 9 kişiden 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken saldırıyı gerçekleştiren zanlı suçunu itiraf etti. Olayla ilgisi olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 6 kişi de sınır dışı edildi. Zanlının 1.5 yıl önce Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği, seyyar olarak çanta satışı yaptığı belirtildi.

İSTANBUL'da 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şüphelinin ilk ifadesi de ortaya çıktı. Yabancı uyruklu şüpheli, tercüman eşliğinde verdiği ifadede, "Öğle arası oldu. Dışarı çıktım. Mahallede küçük kıza rastladım." dedi. Önce çevreyi kontrol ettiğini ardından küçük kıza cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Polis, düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 22 Nisan'da Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğraması üzerine başlatılan çalışma kapsamında şüphelinin kimliği tespit edildi. Polis, sabah saatlerinde yabancı uyruklu şüpheli M.V'yi (20) düzenlediği operasyonla yakaladı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, görüntülerden eşkalini tespit ettikleri 6'sı yabancı uyruklu 9 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

6 Pakistanlı sınır dışı edilecek

Altısı Pakistan uyruklu 9 şüpheliden gerekli kan ve doku örnekleri alındı. Olayla ilgisi olmadığı tespit edilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yurda kaçak yollarla geldiği tespit edilen 6 Pakistanlı ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Küçük çocuk, teşhis etti

Bu arada, cinsel istismara uğrayan çocuğa, ailesi ve pedagog eşliğinde şüpheli M.V'nin teşhis ettirildiği öğrenildi.

Olayın faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Pakistan uyruklu M.V'nin olay günü giydiği kıyafetlerinden ve tırnak arasından alınan doku örneği ile çocuktan alınan doku örneğinin karşılaştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtildi.

"Mahallede küçük bir kıza rastladım"

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Pakistan uyruklu M.V. suçunu itiraf etti. Zanlı tercüman eşliğinde sorgulandı. Olayın gerçekleştiği bölgeye yakın yerde çalıştığını söyleyen zanlı "Öğle arası oldu. Dışarı çıktım. Dışarda gezmeye dolaşmaya başladım. Mahallede küçük kıza rastladım." dedi. Önce çevreyi kontrol ettiğini ardından küçük kıza cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Olayın ardından kaçtığını polise anlattı.

M.V'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.