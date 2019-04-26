HABER /  GÜNCEL

Küçükçekmece'deki kıza cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğunun istismar edilmesi olayında 9 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 9 kişiden 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken saldırıyı gerçekleştiren zanlı suçunu itiraf etti. Olayla ilgisi olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 6 kişi de sınır dışı edildi. Zanlının 1.5 yıl önce Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği, seyyar olarak çanta satışı yaptığı belirtildi.

İSTANBUL'da 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şüphelinin ilk ifadesi de ortaya çıktı. Yabancı uyruklu şüpheli, tercüman eşliğinde verdiği ifadede, "Öğle arası oldu. Dışarı çıktım. Mahallede küçük kıza rastladım." dedi. Önce çevreyi kontrol ettiğini ardından küçük kıza cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Polis, düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 22 Nisan'da Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğraması üzerine başlatılan çalışma kapsamında şüphelinin kimliği tespit edildi. Polis, sabah saatlerinde yabancı uyruklu şüpheli M.V'yi (20) düzenlediği operasyonla yakaladı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, görüntülerden eşkalini tespit ettikleri 6'sı yabancı uyruklu 9 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

6 Pakistanlı sınır dışı edilecek

Altısı Pakistan uyruklu 9 şüpheliden gerekli kan ve doku örnekleri alındı. Olayla ilgisi olmadığı tespit edilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yurda kaçak yollarla geldiği tespit edilen 6 Pakistanlı ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Küçük çocuk, teşhis etti

Bu arada, cinsel istismara uğrayan çocuğa, ailesi ve pedagog eşliğinde şüpheli M.V'nin teşhis ettirildiği öğrenildi.

Olayın faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Pakistan uyruklu M.V'nin olay günü giydiği kıyafetlerinden ve tırnak arasından alınan doku örneği ile çocuktan alınan doku örneğinin karşılaştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtildi.

"Mahallede küçük bir kıza rastladım"

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Pakistan uyruklu M.V. suçunu itiraf etti. Zanlı tercüman eşliğinde sorgulandı. Olayın gerçekleştiği bölgeye yakın yerde çalıştığını söyleyen zanlı "Öğle arası oldu. Dışarı çıktım. Dışarda gezmeye dolaşmaya başladım. Mahallede küçük kıza rastladım." dedi. Önce çevreyi kontrol ettiğini ardından küçük kıza cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Olayın ardından kaçtığını polise anlattı.

M.V'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlgili Haberler
Soylu: "Küçükçekmece'de failin yakalandığı bilgisi bende var" 5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden Küçükçekmece sapığı yakalandı Nazlı Çelik'ten Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki! Allah belanı versin 5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı Küçükçekmece'deki küçük çocuğa tacize yaşıtından büyük tepki Küçükçekmece'deki protestoya polis müdahalesi
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Final Four'da
Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Final Four'da
Şenol Güneş, Kagawa kararını verdi
Şenol Güneş, Kagawa kararını verdi
Yeni Malatyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Yeni Malatyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Ahmet Davutoğlu yeni parti için start verdi
Ahmet Davutoğlu yeni parti için start verdi
AK Parti YSK temsilcisi duyurdu: Tespit ettik
AK Parti YSK temsilcisi duyurdu: Tespit ettik
Kılıçdaroğlu saldırısında Soylu'nun rolü var mı?
Kılıçdaroğlu saldırısında Soylu'nun rolü var mı?
ÖNCEKİ HABERLER
Polis sıkıştırınca silahı kafasına dayadı
Polis sıkıştırınca silahı kafasına dayadı
CHP'li Gök'ü alandan MHP'liler kurtarmış
CHP'li Gök'ü alandan MHP'liler kurtarmış
Kadın 60. bölüm fragmanı
Kadın 60. bölüm fragmanı
Başakşehir'den Arda Turan açıklaması
Başakşehir'den Arda Turan açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması
Otobüs durağında "Satılık böbrek" ilanı! Öyle bir nedeni var ki...
Otobüs durağında "Satılık böbrek" ilanı! Öyle bir nedeni var ki...
İBB verilerin kopyalanmasını durdurdu
İBB verilerin kopyalanmasını durdurdu
Çukur 63. bölüm fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Çukur 63. bölüm fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Yorumlar 3 yorum