Küçükçekmece'deki küçük çocuğa tacize yaşıtından büyük tepki

İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuk yaşam mücadelesi verirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dün ortaya çıkan olay ise tepkiler çığ gibi gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada bir çok ünlü tepki verirken dün ismi açıklanmayan küçük kızın verdiği tepki ise sosyal medyada gündem oldu. Küçük kız kaydedilen 10 saniyelik videoda "Çocuk istismarına hayır.O pis ellerinizi çekin üstümüzden. Arkadaşıma olan olayı lanetliyorum" sözleri damga vurdu.İşte o video...