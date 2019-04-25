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Eşekle pazar yerine böyle girdiler

Manisa’nın Kula ilçesinde eşeklerle pazar yeri içerisine giren 2 çocuk ortalığı karıştırdı.

Olay, geçtiğimiz gün Kula’da meydana geldi. İlçe halkının pazar alışverişini gördüğü halk pazarına giren eşekli 2 çocuk, bir süre pazaryeri içerisinde tur attı.

Pazaryeri içerisinde alışveriş yapmakta olan yaşlı bir kadının yanından geçen eşekli çocuklardan bir tanesi, yanlışlıkla kadına çarparak yere düşmesine neden oldu. Daha sonra kadının eşi olduğu tahmin edilen yaşlı bir adam ise eşine çarpan eşekli çocuğa tokat atmak isterken yaşlı kadına takılıp o da yere düştü. Olayın şokuyla eşek üzerinden inen küçük çocuk ise eşeği orada bırakarak kaçmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla yerden kaldırılan yaşlı çiftin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Pazar yeri içerisinde yaşanan trajikomik olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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