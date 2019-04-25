Müge Anlı'da mehir cinayetinin swap raporu çıktı!

Müge Anlı canlı yayında Konya'da canice öldürülen Metin Büyükşen (55) ve Necla Büyükşen (52) ortaya çıkan cinayetin swap raporu Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen tarafından okundu. Ortaya çıkan bilgiler ise cinayeti Uğur ve gelin Betül'ün işlemiş olabilceği yönde oldu. Cinayet ile ilgili swap raporlarının sonucu ise şöyle: "Merkez kriminal jandarma laboratuvarunca görüş yazısı dikkate alınarak yapılan değerlendirmede Ertuğrul Ekmekçi'nin sağ el swabı üzerinden, Uğur Büyükşen'den alınan tüm swaplar üzerinden ve Betül Büyükşen'in sağ el ve yüz swampları üzerinden atış artıkları tesbit edildiği, Fatma Büşra Büyükşen'den alınan swaplar üzerinden atış artıkları tesbit edilmediği ancak giysileri üzerinde atış artığı ile uyumlu örnekler tesbit edildiği anlaşılmıştır."