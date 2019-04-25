MEDYA

Elimi Bırakma 38. bölüm 2. fragmanı

Elimi Bırakma dizisi 38. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma 38. yeni bölümüyle 28 Nisan 2019 Pazar akşamı TRT 1'de olacak. Elimi Bırakma'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Elimi Bırakma 38. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Elimi Bırakma 28 Nisan 2019 Pazar akşamı TRT 1'de...

Amerika’da aşçılık okuyan Azra, babasının doğum günü için yurda geri döner. Gelmesiyle birlikte bir gecede yıkılan dünyasına karşı kardeşi Mert’le bilinmez diyarlara yelken açar.

Çelen grubunun varisi olan Cenk, Amerika’daki okuduğu okuldan atıldığının haberiyle gelir. Cenk, ailesini ve özellikle Feride Hanımı şaşkınlığa uğratır. Cenk’in asi tavırları durumu daha da zorlaştırır. Cenk’in bu durumu Çelen ailesini büyük sürprizlere gebe bırakır.

Feride Hanım, fakirlere yoksullara yardım eder, ailesi için her şeyi yapar ve oğlunun yarattığı boşluğu bu şekilde doldurmaya çalışır. Hayatını hep başkalarına adamakta, torunlarını her şeyin üstüne koymaktadır. Ama buna rağmen verdiği emekleri boşa gittiğini ailesini tanıyamadığını görmektedir. Feride Hanım şimdi de son sınavını ailesi ile verecektir.

Azra ve Cenk'in hayatları küçük bir tesadüfle kesişir ancak bu tesadüf hayatlarını birbirine bağlayacak olan ilk kıvılcım olacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Küçükçekmece'deki protestoya polis müdahalesi
Küçükçekmece'deki protestoya polis müdahalesi
Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan Sarıgün karakolda tutuluyor
Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan Sarıgün karakolda tutuluyor
HDP'den skandal sözde soykırım paylaşımı
HDP'den skandal sözde soykırım paylaşımı
Kupada ilk finalist Akhisarspor
Kupada ilk finalist Akhisarspor
Milli Savunma Bakanlığında kritik toplantı
Milli Savunma Bakanlığında kritik toplantı
Bakan Albayrak: Pozitif yansımalar devam ediyor
Bakan Albayrak: Pozitif yansımalar devam ediyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kalk Gidelim 68. bölüm 2. fragmanı
Kalk Gidelim 68. bölüm 2. fragmanı
Gülperi 29. bölüm 3. fragmanı
Gülperi 29. bölüm 3. fragmanı
Ekonomist Demirtaş'tan işsizlik uyarısı
Ekonomist Demirtaş'tan işsizlik uyarısı
PKK yandaşlarından Londra'da TRT World binasına saldırı
PKK yandaşlarından Londra'da TRT World binasına saldırı
Bursa'da dehşet: Sokak ortasında kurşun yağdırdı!
Bursa'da dehşet: Sokak ortasında kurşun yağdırdı!
Sen Anlat Karadeniz 50. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 50. bölüm fragmanı
Erzincan'da kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı
Erzincan'da kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı
Savaşçı 72. bölüm fragmanı
Savaşçı 72. bölüm fragmanı