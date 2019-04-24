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Gaziantep'te iki genç kızın intihar girişiminde mavi balina iddiası

GAZİANTEP'te inşaat halindeki binadan el ele tutuşarak atlayan 2 kız öğrenci hastanede tedavi altına alındı. Polis, genç kızların 'mavi balina' oyunundan etkilenerek intihar girişiminde bulunduğu iddiasını araştırıyor.

GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesi Fıstıklı Mahallesinde yaşanan olayda, S.K. ve P.Ş. isimli genç kızlar, koşarak geldikleri inşaat alanında istinat duvarını aşıp 12 katlı binanın çatısına çıkmaya çalıştı.

Alandaki işçilerin uyarısı üzerine binanın ikinci katında el ele tutuşan iki arkadaş, kendilerini aşağıya bıraktı.

Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından S.K., Şehitkamil Devlet Hastanesine; P.Ş. ise hayati tehlikesi olması nedeniyle Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Genç kızların 15 ve 16 yaşlarında ve öğrenci oldukları öğrenildi.

Polis olay yerinde inceleme yaparken, genç kızların mavi balina olarak bilinen oyundan etkilenerek intihar girişiminde bulunulduğu yönündeki iddiayı araştırıyor.

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