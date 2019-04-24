Adana Kaza yapan genç "Bak hele, ben ölüyor muyum?

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Sezai Karakoç Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, kimliği belirlenemeyen gencin yönetimindeki 01 BPD 56 plakalı hafif ticari araç, aşırı hızdan dolayı kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Sürücü hurdaya dönen araçta sıkıştı.Kazanın olduğu bulvar üzerinden geçen kişi ise araçta sıkışan sürücünün yanına giderek cep telefonu ile kaza yerinden görüntü almaya başladı. Bunun üzerine araç sürücüsü kazanın şokuyla görüntü çeken vatandaşa, Bak hele, ben ölüyor muyum diye sordu. O kişi de yaralı sürücüye, Bu araçtan nasıl sağ çıktın Ayağın nasıl, aracın tekeri kopmuş diye karşılık verdi. Yaralı sürücü bunun üzerine, Teker koptu, ben buradayım dedi.