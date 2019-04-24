24 Nisan Türkiye Gündemi yeni

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24 Nisan 2019 son 24 saat haber bülteni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fransa Türkiye'ye ders veremez

Erdoğan, Ermeni meselesine ilişkin yaptığı açıklamada ''Kalkıp bize ders veriyor Fransızlar. Ne dersi veriyorsun? Cezayir'de Müslümanları katleden Fransa, Türkiye'ye ders veremez.'' dedi.

Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu açıklaması! Ben bir tedbir ortaya koydum

Bakan Soylu, "Ben bir tedbir ortaya koydum ve bu tedbirin ne kadar doğru bir tedbir olduğu çok net bir şekilde anlaşılmıştır." dedi.

Yumruk atan serbest kaldı! İşte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasına ilişkin, "Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz" ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu bu kez üniversite açılmasına karşı çıktı

Karamollaoğlu, konuyla ilgili olarak, "Yüzün üzerinde üniversitemiz var. Yahu Allah rızası için, gidip şimdi Ardahan'dakiler, Iğdır'dakiler gücenmesin ama, Ardahan'da bir üniversite kurmanın hangi mantığı var? Hocası var, talebesi yok. "

Fatih Maçoğlu'dan dikkat çeken komünizm açıklaması

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Amacımız komünizmi inşa etmek değil. Biz kapitalizmin kirlettiği sosyalizm yolunu temizlemek istiyoruz" dedi.

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