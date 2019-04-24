YEREL

Erzincan'da kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı

ERZİNCAN'da kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı. Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

ERZİNCAN İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında Cimşit S'nin kullandığı 65 AAH 568 plakalı kamyonu durdurdu.

Kamyonun kasasında 92'si Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 100 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollarla İran'dan yurda girerek İstanbul'a gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin, kaçak geçişini organize ettikleri iddiasıyla kaçmaya çalışan kamyon sürücüsü ile araçtaki Nezir K., Ferman G. ile Taner B. gözaltına alındı.

Aynı suçtan tekrar yakalandılar

Zanlılardan Ferman G., Taner B. ve Cimşit S.'nin daha önce aynı suçtan yakalandıkları, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları, Nezir K.'nin ise bu suçtan arandığı tespit edildi.

Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Afganistan uyruklu Rahim Rengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 gündür kamyon kasasında yollarda olduklarını, kendilerini İstanbul'a götürmeleri karşılığında kişi başına 400 liraya anlaştıklarını söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
PKK yandaşlarından Londra'da TRT World binasına saldırı
PKK yandaşlarından Londra'da TRT World binasına saldırı
Saldırıya uğradı 'Ölmedim ayaktayım, paşam' dedi
Saldırıya uğradı 'Ölmedim ayaktayım, paşam' dedi
Bursa'da dehşet: Sokak ortasında kurşun yağdırdı!
Bursa'da dehşet: Sokak ortasında kurşun yağdırdı!
İran'dan ABD'ye tehdit dolu sözler
İran'dan ABD'ye tehdit dolu sözler
Kupada ilk finalist Akhisarspor
Kupada ilk finalist Akhisarspor
İsrail'in kesintisi Filistin hükümetini zorluyor
İsrail'in kesintisi Filistin hükümetini zorluyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Siirt’te kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti
Siirt’te kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti
Gaziantep'te iki genç kızın intihar girişiminde mavi balina iddiası
Gaziantep'te iki genç kızın intihar girişiminde mavi balina iddiası
Jet Sosyete yeni sezon 23. bölüm 2. fragmanı
Jet Sosyete yeni sezon 23. bölüm 2. fragmanı
Şehit babası Doğan Çetin'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Şehit babası Doğan Çetin'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Kastamonu'da nişanlısıyla tartışan sürücü felakete yol açtı
Kastamonu'da nişanlısıyla tartışan sürücü felakete yol açtı
Otobüs durağında "Satılık böbrek" ilanı! Öyle bir nedeni var ki...
Otobüs durağında "Satılık böbrek" ilanı! Öyle bir nedeni var ki...
Marmaris'e sezonun ilk yolcu gemisi geldi
Marmaris'e sezonun ilk yolcu gemisi geldi
Gizil enerji ile ServiceMax elele dijital dünyaya taşıyor
Gizil enerji ile ServiceMax elele dijital dünyaya taşıyor