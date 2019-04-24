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Siirt’te kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti

SİİRT’in Tillo ilçesinde dengesini kaybederek kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

SİİRT'in Tillo ilçesinde, iddiaya göre, yabani ot toplarken dengesini kaybeden Asiye Aktuğ (40), 750 metre yükseklikten düştü.

Kaletül Üstad tepesi bölgesinde meydana gelen korkunç olayda; Asiye Aktuğ, ailesiyle birlikte yabani ot topladığı sırada iddiaya göre dengesini kaybederek 750 metre yükseklikteki tepeden düştü.

Olayı gören yakınlarının ihbarıyla bölgeye AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri tarafından drone ile Aktuğ'un düştüğü yeri tespit etti.

Bölgeye giden 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri, talihsiz kadının cansız bedenine ulaştı.

Asiye Aktuğ'un cesedi, otopsi için Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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