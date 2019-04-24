YEREL

Bursa'da dehşet: Sokak ortasında kurşun yağdırdı!

BURSA’da sokak ortasında tartıştığı kişiyi 4 el ateş ederek yaralayan şahıs kayıplara karıştı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA’nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, aralarında bir süredir husumet bulunan Tacettin P. Ve Yavuz A. Cadde üzerinde karşılaştı. Aralarında yaşanan sözlü münakaşa bir anda kavgaya döndü. Bunun üzerine Tacettin P. yanında bulunan silahı çekerek Yavuz A.’nın bacaklarına 4 el ateş etti. Yavuz A.’nın yere yıkılmasından sonra Tacettin P. kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği Yavuz A. ise özel bir araçla Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü. Polis, yaptığı araştırma neticesinde Tacettin P.’nin olay yerinden kaçtığı arabayı yakaladı. Ancak zanlının arabadan inip yaya olarak kaçtığı tespit edildi. Emniyet güçleri Tacettin P.’nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
PKK yandaşlarından Londra'da TRT World binasına saldırı
PKK yandaşlarından Londra'da TRT World binasına saldırı
Saldırıya uğradı 'Ölmedim ayaktayım, paşam' dedi
Saldırıya uğradı 'Ölmedim ayaktayım, paşam' dedi
Bursa'da dehşet: Sokak ortasında kurşun yağdırdı!
Bursa'da dehşet: Sokak ortasında kurşun yağdırdı!
İran'dan ABD'ye tehdit dolu sözler
İran'dan ABD'ye tehdit dolu sözler
Kupada ilk finalist Akhisarspor
Kupada ilk finalist Akhisarspor
İsrail'in kesintisi Filistin hükümetini zorluyor
İsrail'in kesintisi Filistin hükümetini zorluyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erzincan'da kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı
Erzincan'da kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı
Siirt’te kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti
Siirt’te kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti
Jet Sosyete yeni sezon 23. bölüm 2. fragmanı
Jet Sosyete yeni sezon 23. bölüm 2. fragmanı
Gaziantep'te iki genç kızın intihar girişiminde mavi balina iddiası
Gaziantep'te iki genç kızın intihar girişiminde mavi balina iddiası
Şehit babası Doğan Çetin'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Şehit babası Doğan Çetin'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Otobüs durağında "Satılık böbrek" ilanı! Öyle bir nedeni var ki...
Otobüs durağında "Satılık böbrek" ilanı! Öyle bir nedeni var ki...
Kastamonu'da nişanlısıyla tartışan sürücü felakete yol açtı
Kastamonu'da nişanlısıyla tartışan sürücü felakete yol açtı
Gizil enerji ile ServiceMax elele dijital dünyaya taşıyor
Gizil enerji ile ServiceMax elele dijital dünyaya taşıyor