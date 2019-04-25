Çocuk istismarını protesto eden mahalleliye polis müdahalesi

İSTANBUL Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir kız çocuğu, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından cinsel istismara uğradı.

Kapılarının önünde baygın halde bulunan çocuk Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstismar pazartesi günü yaşanırken olay önceki gün mahalle halkı tarafından duyuldu.

Yaşananlara tepki gösteren mahalle halkı dün geceden beri protesto eylemlerine devam ediyor.

Polis, Kanarya Mahallesi'nde düzenlenen protestoya TOMA ile müdahale gerçekleştirdi.