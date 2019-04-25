DÜNYA

Korkunç olay! Raylara böyle düştü

ABD’de bir kadın kapıları kapanmak üzere olan bir trene yetişmek için kapıya doğru elini uzattı. Eli kapıların arasına sıkışan kadın, trenin hareket etmesi sonucu raylara düşerek ağır yaralandı. Yaşanan anlar, metro istasyonunun güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Olay ABD’nin San Francisco şehrinde bulunan Embarcadero Metro İstasyonu'nda 12 Nisan’da meydana geldi.

TRENLE İLERLEDİ ANCAK RAYLARIN ARASINA DÜŞTÜ

İstasyonun güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, bir kadının kapıları kapanmak üzere olan trene yaklaştığı ve elini uzattığı görülüyor. Kapıların kapanmasıyla kadının eli sıkışıyor ve tren hareket etmeye başlıyor. Tren ile birlikte kısa bir süre ilerleyen kadın, ardından dengesini kaybediyor ve raylara düşüyor. Güvenlik kamerasınca kaydedilen ve yerel medyada yayınlanan görüntüler, trenin istasyondan ayrılması ise kesiliyor.

Yerel medya, trenin ayrılmasından sonra istasyon görevlileri ve sağlık ekiplerinin, kadını bulundukları yerden çıkararak hastaneye kaldırdığını; ağır yaralanan kadının tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

"SENSÖRLER NE KADAR GÜVENİLİR?" TARTIŞMASI

Yaşanan bu olay, ABD medyasında geniş yer bulurken; trenin kapı sensörlerinin ne kadar güvenilir olduğu da sorgulandı. Yerel medyada yer alan haberlerde, San Francisco Belediye Ulaştırma Ajansı sözcüsü Paul Rose’un, “Kapının kapanmasıyla kadının elini sıkıştırması aynı anda gerçekliyor. Yaklaşık 2 cm bir boşluk olduğu için kapı sıkışıyor. Bu kapılar güvenlidir. Trenler kamu hizmetine girmeden önce 6 ay test edilir ve Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından sertifika alır” dediği belirtildi.

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