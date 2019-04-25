DÜNYA

Refleksi hayatını kurtardı

Vietnam'da elindeki telefona bakarak iş yeri dışına çıkan bir adam, kontrolden çıkmış ve üzerine gelen aracı son anda fark ederek iş yerine kaçtı. Adamın hızlı davranarak kurtulduğu kaza iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Vietnam'ın Binh Phuoc eyaletinde yer alan Loc Ninh bölgesindeki bir iş yerinde meydana gelen kazada, Vietnamlı bir genç elindeki telefona bakarak iş yerinin kapısının önüne çıkıyor. Birkaç saniye sonra kafasını kaldıran genç, üzerine hızla gelen aracı fark ediyor ve son anda içeri kaçarak kurtuluyor.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın iş yerinin yan tarafındaki duvara çarparak durabildiği ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

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