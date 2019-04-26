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Büyük FETÖ operasyonu! Askerler arasında albay yarbay binbaşı ve yüzbaşılar var

Büyük FETÖ operasyonu! Askerler arasında albay yarbay binbaşı ve yüzbaşılar var

İstanbul'daki FETÖ operasyonunda, tamamı muvazzaf 210 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Askerler arasında albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşılar var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında, 210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verdi.

210 muvazzaf askerin gözaltına alınması için İstanbul Emniyeti ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında 5 albay, 7 yarbay, 14 binbaşı, 33 yüzbaşı da var.

55'i İstanbul'da, 59'u da diğer illerde yakalandı

Yakalama kararı çıkan 210 TSK personelinden 55'i İstanbul'da, 59'u da diğer illerde yakalandı. 96 kişi için de yakalama çalışmaları sürüyor.

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