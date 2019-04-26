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Türkiye bu görüntüleri tartışıyor! Sosyal medya ayağa kalktı

Türkiye bu görüntüleri tartışıyor! Sosyal medya ayağa kalktı

İstanbul-Milas seferini yapan yolcu uçağı rötar yapınca yolcular personele tepki gösterdi. Bir yolcunun hakaret dolu tepkisi kameralara anbean yansıdı.

Atlasglobal Havayolları'na ait dün saat 17.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Milas-Bodrum'a sefer yapması planlanan uçak henüz belirlenemeyen nedenden dolayı bir saat rötar yaptı.

Tepki çeken hakaretler

Uçağın bulunduğu kapı önünde bekleyen yolcular rötardan dolayı yer hizmeti veren görevlilere tepki gösterdi. Bu sırada bir yolcu, yer hizmeti personeline hakaret etmeye başladı.

Tartışma şöyle:

Kadın yolcu, "O koca k..ını büyütene kadar birazcık aklını çalıştır" ifadelerini kullanınca görevli, "Düzgün konuş! Sen ne saçmalıyorsun ya?" diyerek yolcuya tepki gösterdi. Kadın yolcu bunun üzerine "Hooop, hooop, hop! Temas yok. Ben Çingenelerle temas etmiyorum. Sokak s...üntünsü" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi

İşte o tepkilerden bazıları şöyle:

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