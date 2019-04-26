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Real Madrid ve Getafe 1'er puanı paylaştı

Anadolu Ajansı
Real Madrid ve Getafe 1'er puanı paylaştı

La Liga'nın 34. haftasında oynanan Madrid derbisinde Real Madrid deplasmanda Getafe ile 0-0 berabere kaldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında RealMadrid deplasmanda Getafe ile 0-0 berabere kaldı.

Madrid kentinin iki takımını karşı karşıya getiren maçta, Real Madrid de Getafe de yakaladıkları az sayıdaki gol pozisyonunu değerlendiremeyip 1'er puana razı oldu.

Karşılaşma sonunda Real Madrid 65 puanla 3. sırada yer aldı. La Liga'yı ilk 4'te bitirerek kulüp tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Getafe ise 55 puanla 4. sıradaki yerini korudu.

Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hedefleyen diğer bir takım Sevilla da sahasında oynadığı maçta Rayo Vallecano'yu 5-0 yendi. Puanını 55'e çıkaran Sevilla, averajla 5. sırada bulunuyor.

 

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