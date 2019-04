Fatih Terim: İsteyerek ve inanarak aldık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenip Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldikleri maça ilişkin, "İsteyerek ve inanarak aldık bugünkü maçı. Takımımı tebrik ediyorum." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-2 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim (fotoğrafta), karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Terim, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında 5-2 yendikleri Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, finale kaldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Finale gitmenin keyfini süreceklerini aktaran Terim, şöyle devam etti:

"İsteyerek ve inanarak aldık bugünkü maçı. Takımımı tebrik ediyorum. Baştan sona oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Maça başlayışımız dezavantajlıydı ama bitirişimiz ve oyun içinde avantajlıydık. Galatasaray tabii büyük bir camia, büyük bir takım. Marka çok büyük bir marka, bazen 30 milyon deyince yanlış anlaşılıyor, tam net anlaşılmıyor. Hakkı yenince birleşebilen bir camia. İlahi adalete inanan ve sonuna kadar da pes etmeyen bir takım. Takımımın oyunundan, mücadelesinden son derece memnunum. Güzel de bir maç geçti. Bir, iki talihsizlikle de başladık. Belhanda kendini iyi hissetmedi, onu değiştirmek zorunda kaldık, son saniye. Neredeyse yazıyorduk esame listesine, hakeme vermeden önce değiştirdik. Arkasından Marcao'nun sakatlanması bizim için bir talisizlik. Buna rağmen giren, çıkan, oynayan oyuncular hepsi finali hak eden bir oyun oynadılar. Malatyaspor'a bundan sonra başarılar diliyorum."

"İnşallah 30 milyonun yüzünü güldürürüz"

Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen yıl finale kalamadıklarını hatırlatarak, "Akhisarspor eledi, bu sefer nasipse biz eleyelim inşallah. Akhisar da hak etti kupayı iyi oynadı. Uzun zamandır da kupa almıyoruz. Türkiye Kupası'nı inşallah Galatasaray’ın müzesine götürürüz. Güzel bir final olur. Ama şu an itibarıyla onu unuttuk. Malatya'da oynamak çok kolay değil Malatyaspor'la. Malatya, özellikle kendi evinde de dışarıda da sahanın içerisinde güçlü işler yapan bir takım. Onun için burada öyle 5 gollü, rahat bir galibiyet, oyunun tamamen hakimi olmak çok kolay değil. Kaldı 6 final, Akhisarspor maçı dahil. İnşallah onların hepsini de alır, iki kupada da 30 milyonun yüzünü güldürürüz." değerlendirmesinde bulundu.

"Küllerimizden yeniden doğarız"

"Bu skoru bekliyor muydunuz?" sorusuna Terim, şöyle cevap verdi:

"Açıkçası tabii ben takımımından her zaman her şeyi beklerim ama ben sadece elemeyi bekliyordum. Skor tahminim falan öyle bir şey yoktu önce. Eleyebileceğimizi düşünüyordum. 0-0 olabilir ama Galatasaray her zaman her yerde gol atabilen bir takım. 0-0'a oynamak da çok kolay değil. İkincisi inanıyoruz tabii ki her zaman da inandık. Şartlar ne olursa olsun biz küllerimizden yeniden doğarız. Biz hiçbir zaman da pes etmeyiz, sonuna kadar da devam ederiz. Yine takımımızla, camiamızla, taraftarımızla sonuna kadar da gideceğiz inşallah."

"Oyunun her bölümünü iyi oynamaya başladık"

Fatih Terim, ligde şampiyonluk yarışında zirveyle puan farkının düşmesinin oyuncuların öz güvenini artırıp artırmadığına yönelik soruya, "Yüzde 100 var. Ama son maçlarımıza baktığımızda zaten oyunun, topun kontrolünün ve pas yüzdesinin yükseldiğini ve bir şeylerin oturduğunu net olarak görebiliriz." cevabını verdi.

Herkese ve her şeye rağmen Galatasaray'ın hiçbir zaman pes etmeyeceğini, kazanmaya da devam edeceğini ifade eden Terim, şunları kaydetti:

"Pas, bizim oyun, taktik anlayışımızın en önemli etkenlerinden bir tanesi. Bu, gün geçtikçe de yükseliyor. Bu bizim için önemli. Oyunun sadece pas bölümünü değil her bölümünü iyi oynamaya başladık. Sağ tarafa tedbir alan herkes sol taraftan sıkıntı yaşıyor. Biz, sadece merkezden değil sadece sağ taraftan değil soldan, her taraftan oynayabilen bir takımız esasında. Bunu son maçlarda sahaya koyuyoruz. Bugün hakikaten seyir zevki yüksek bir maçtı. Açıkçası sanki dejavu yaşıyoruz. Geçen sene de 7 maç vardı. İşte fikstürü zor, deplasman fazla derken 6'da 6 yaptık. Allah nasip ederse bu sene de inşallah öyle olur. Ama dediğim gibi ne olursa olsun pes etmeyen bir Galatasaray olacak her yerde. Kazanırız, kaybederiz ama pes etmeyen bir Galatasaray olacak. Kupalara layıksın sen şanlı Galatasaray, diyerek herkese iyi geceler diliyorum."