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Eski Trabzonsporlu Faty Papy hayatını kaybetti

Eski Trabzonsporlu Faty Papy hayatını kaybetti

Bir dönem Trabzonspor formasını da terleten Faty Papy bir futbol maçı sırasında hayatını kaybetti

2009-2011 yılları arasında Trabzonspor formasını da giyen Faty Papy hayatını kaybetti! Güney Afrika ekibi Real Kings FC ile çıktığı bir maç sırasında kalp krizi geçiren futbolcunun hayatını kaybettiği bildirildi.

28 yaşındaki Faty Papy için Trabzonspor bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Bordo-mavililerin mesajında şu ifadeler yer aldı:

"2009 – 2011 yılları arasında kulübümüzün formasını giyen 28 yaşındaki eski futbolcumuz Faty Papy’nin bir futbol müsabakası esnasında geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Camiamızın, ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun."

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