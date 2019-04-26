Çeyrek ve gram altın rekora koşuyor! İşte son durum

Çeyrek altın dolar kurunun artması ile birlikte rekor kırdı. Son ayların en büyük artışı bugün gerçekleşti. Gram altın 245 TL'yi geçerken, çeyrek altın 400 TL'yi geçti.

Altın arz ve talep ve dolar kuru rekorundan sonra yeni bir rekor kırdı.

Rekora koşuyor

Haftanın en yüksek seviyelerine çıkan altın, yatırımcılarından talep görmeye devam ederken, birçok yatırımcı çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar olduğunu merak ediyor.

Gram altın 245 TL'yi geçerken, çeyrek altın 400 TL'yi geçti.

Yüzde 1.71 seviyesinde artış

Çeyrek altın fiyatındaki artışın 400'ü geçtiği bugün, yatırımcılar altının yüzde 1.71 seviyesinde artış yaşamasına olumlu olarak yaklaştı.

Dolar kuru ise şöyle: