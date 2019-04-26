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Merkez Bankası kararı sonrası doların ateşi yükseldi! İşte son durum

Merkez Bankası kararı sonrası doların ateşi yükseldi! İşte son durum

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalar dolardaki gelişmelere odaklandı. Gün boyu 5.97 seviyesinde seyreden dolar, bugün 5.95'in hemen altında görülüyor.

TCMB politika faizi olan bir haftalık repo faizini beklentiler dahilinde yüzde 24 seviyesinde sabit bıraktı.

Öte yandan TCMB Mart ayı PPK metninde yer alan “İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir” söylemine Nisan ayı metninde yer vermedi. Dolar/TL bu sabah güne 5.9444/5.9451 seviyesinde başladı. Doların söz konusu seyri devam ediyor.

İlave parasal sıkılaştırma yapılabilecek

Bir önceki metinde yer alan “Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir” ifadesi çıkarıldı.

Patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde..

Nisan toplantısının metninde “Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir” ifadesi yer aldı.

Euro/TL’nin neden ciddi şekilde yükseldiğini gösteriyor

Rabobank gelişmekte olan piyasalar stratejisti Piotr Matys, “Ben dahil birçok piyasa oyuncusu TCMB’nin sıkı para politikası duruşunu mümkün olduğu kadar uzun süre koruyacağı taahhüdünü güçlendirecek yönde bir açıklama yapmasını bekliyorduk. Ancak bu seferki açıklama Mart’taki sıkılaştırma yanlısı açıklamaya göre daha yumuşak görünüyor. Bu da dolar/TL ve euro/TL’nin neden ciddi şekilde yükseldiğini gösteriyor. Piyasada açıklamanın daha fazla sıkılaştırma yanlısı olmaması nedeniyle hayal kırıklığı var” dedi.

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