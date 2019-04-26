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Yeni parti kuracağı konuşulan Ali Babacan atağa geçti

Yeni parti kuracağı konuşulan Ali Babacan atağa geçti

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, yeni parti iddialarıyla ilgili "Ali Babacan İngiltere'de bazı görüşmeler yapıp döndü. İstanbul'da bir grup sanayici ile de kapalı bir toplantı yaptığını işittim" dedi.

Ahmet Takan, "Bahçeli erken seçim çağrısı yapar mı?" başlığıyla yayımlanan yazısında yeni partiyle ilgili kulislere dayandırdığı duyumlarını aktardı. 

"Ali Babacan harıl harıl çalışıyor"

AK Parti'de bir hareketlilik olduğunu öne süren Takan, "Bir yanda Türkiye'yi stratejik çukurluğa gömen Ahmet Davutoğlu diğer yanda Abdullah Gül'ün İngiltere'de özel yetiştirip ülke siyasetine monte ettiği, Kemal Derviş'e uzunca bir süre akıl danışan Ali Babacan harıl harıl çalışıyor." diye yazdı.

"Haziran ayı içinde daha da hareketlenecekler"

Takan, "Erdoğan'ın şu andaki muhaliflerinin partileşme gayretleri aslında 16 Nisan 2017 referandumu öncesi başlamıştı. Beklediler de beklediler... Siyasi kulislerde konuşulanlara göre. Ramazan bayramından sonra, Haziran ayı içinde daha da hareketlenecekler" ifadelerini kullandı.

"30'a yakın milletvekili istifa ettirilecek"

Takan, "Ali Babacan İngiltere'de bazı görüşmeler yapıp döndü. İstanbul'da bir grup sanayici ile de kapalı bir toplantı yaptığını işittim. İddia o ki; ilk etapta, ekonomik kriz bahane edilerek AK Parti içinden 30'a yakın milletvekili istifa ettirilecek. Ardından Hükümetin meşruiyeti sorgulanacak. Sonra, AK Parti içinden kopartılacak milletvekili sayısı 50/55'e yükseltilecek" diye yazdı.

Davutoğlu iddiası

Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gidip kritik isimlerle görüştüğü iddia edilmişti.

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