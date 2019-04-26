Sarıkaya'dan çarpıcı çıkış: İBB'deki AK Partililer Erdoğan'ın planını reddetmiş oldu

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yeni yazısında uyuşturucuyla mücadele tartışmalarına değinerek "İBB'deki AK Partililer bu adımla hükümetin Strateji ve Eylem Planı'nın şartlarını da reddetmiş oldu" açıklaması yaptı.

Muharrem Sarıkaya, Habertürk'te "İptal talebine neden atamanın kronolojisi" başlığıyla yayımlanan yazısında "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarının böyle kamuoyunu oldukça meşgul edeceği görülüyor" görüşünü dile getirdi.

Sarıkaya, Erdoğan; belediyelerin uyuşturucu ile mücadelede önde yer almaları gerektiğini belirtmiş ve bazı önemli önerilerde de bulunmuştu diye yazdı.

Erdoğan’ın talimatı

Sarıkaya sözlerini şöyle sürdürdü: O da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile hazırlanan ve hükümetin en önemli gelecek planlamaları arasında sayılan ‘2018–2023 Uyuşturucuyla Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda belediyeleri de görevlendirmesi…

Erdoğan, belediyelerin uyuşturucu ile mücadelede önde yer almaları gerektiğini belirtmiş ve bazı önemli önerilerde de bulunmuştu.

Reddetmiş oldu

İBB AK Parti Grubu bu adımıyla bir anlamda hükümetinin Strateji ve Eylem Planı’nın şartlarını da reddetmiş oldu…

Bunları yazarken aklıma Cemil Meriç’in o ünlü sözü geldi: