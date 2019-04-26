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Dünyanın en tehlikeli şirketleri listesine Amazon ve Facebook damgası

Dünyanın en tehlikeli şirketleri listesine Amazon ve Facebook damgası

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin (National COSH) raporunda, dünyanın en çok kullanılan siteleri ABD merkezli Amazon ve Facebook, "çalışanlar için ülkenin en tehlikeli şirketleri" arasında yer aldı.

ABD'de personel açısından en tehlikeli şirketlerin yer aldığı "Kirli Düzine 2019" listesi yayımlandı. Rapora göre, küresel ölçekte en büyük bilişim şirketleri arasında bulunan Amazon ve Facebook, listedeki önemli firmalar olarak ön plana çıktı.

Söz konusu liste hazırlanırken, sağlık yetkililerinden alınan bilgiler ve gerçekleşen vakalar ışığında işçi sağlığına etki eden faktörler dikkate alındı, riskler ve güvenlik koşulları incelendi.

Raporda, National COSH Direktörü Marcy Goldstein-Gelb'in görüşlerine de yer verildi.

Goldstein-Gelb, listede, sürpriz bir şekilde, Facebook'un da yer almasına ilişkin, "Görsel içerik çalışanlarından bazıları, sürekli olarak rahatsız edici içeriğe maruz kalıyor. Bu nedenle oluşan travma sonrası stres bozukluğunda şirketin sorumluluğu var." ifadesini kullandı. 

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