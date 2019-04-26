Vida'ya La Liga'dan talip var

Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Domagoj Vida'ya La Liga takımlarından Espanyol talip oldu.

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, İngiliz ve İtalyan takımlarının ardından İspanyol ekibi Espanyol'un da radarına girdi. Espanyol'un Vida için teklif yapacağı öne sürüldü. Avrupa takımlarının Vida'ya ilgisi bitmek bilmiyor.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol'un Hırvat futbolcuyu yakın takibe aldığı gelen bilgiler arasında.

Espanyol Teknik Direktörü Rubi'nin Naldo ve Hermoso'nun performansından memnun olmadığı ve yeni sezonda Vida'nın alınması için yönetime tavsiye kararında bulunduğu öğrenildi.

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için planlar yapan İspanyol kulübünün yöneticierinin Vida'yı sezon sonuna kadar izlemeye devam edeceği ve Mayıs sonunda Beşiktaş'ın kapısının çalacağı öne sürüldü.