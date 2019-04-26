Şevki Yılmaz'dan Erdoğan'a yeni parti çağrısı! Çağırıp kucaklaşmazsa..

Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, yeni parti iddialarını bugünkü köşesinde değerlendirdi. Bu gidişat hayra alamet değildir uyarısında bulunan Yılmaz Erdoğan'a çağrı yaptı.

31 Mart Yerel seçim sonrası yeni parti kuracağı iddia edilen Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gündemden düşmüyor. Ahmet Davutoğlu'nun geçen günlerde manifesto yorumları yapılan mesajları bu iddiaları güçlendirirken Ali Babacan'ın da İngilltere'de ve İstanbul'da çeşitli görüşmeler yaptığı ve bazı işadamlarına teklif götürdüğü konuşuluyor.

Hal böyle olunca yeni partilerin de ne zaman kurulacağı ve kadrolarda kimlerin olacağı merak ediliyor. Bu durum AK Parti'ye yakın bazı isimleri de rahatsız etmiyor değil. Bundan rahatsız olanlarda biri de 1990'ların sert hocası olarak nitelendirilen Şevki Yılmaz...

Eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından yeni bir parti kurulacağı iddiasını köşesine taşıdı.

Bu gidişat hayra alamet değil

AK Hareketinde hiçbir resmi, fahri ve hesabi görevi olmayan bir kardeşiniz olarak yazıyorum diyen Yılmaz, yeni partilerin kurulacağı yönündeki çalışmalarla ilgili ''bu gidişat hayra alamet değildir. Yeni Partilerle ayrılıklar hayra alamet değildir'' yorumunu yaptı.

Tabanımız Gül, Davutoğlu ve Babacan gibi isimlerle yola devam diyor

Şevki Yılmaz "Tabanımız başta Abdullah Gül, Ahmed Davudoğlu, Ali Babacan, Melih Gökçek, Kadir Topbaş ve diğer gönlü kırık kardeşlerimizi Tayyib Kaptanla el ele yola devamını ısrarla istemektedir. Tabanımız, bu kardeşlerimizle beraber yeni bir balkon konuşmalarını acilen beklemektedir" dedi.

Trene ilk binenlerin inmesine mani olmalı

Tabanımız, trene ilk binen hasbi kardeşlerimizin trenden inmelerine mani olunarak ileri ki duraklarda binenlerle beraber yola devam edilmesini arzulamaktadır diyen Yılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da şu çağrıyı yaptı:

Erdoğan dava arkadaşlarını çağırıp kucaklaşmalı

''Beraber yürüyüp, beraber ıslandığımız ve acı tatlı hatıraları beraber yaşadığımız Tayyib Kaptanımıza yakışan Liderlik makamının gereği ilk dava arkadaşlarını acilen çağırıp dertleşmesi ve kucaklamasıdır! Aksi halde ayrılıkta azab vardır! Çöküş vardır! Tarih ayrılığa düşen, birleşemeyen iktidarların hatta Devletlerin yıkılışına en büyük şahittir''

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