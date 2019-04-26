Sevim Emre bıçaklanan oğlu Gökhan Gencebay'la ilgili şok detayını anlattı
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'ın kız arkadaşı Seda Han bir taksiye arkadan çarptı, taksici aşağı inip Gökhan Gencebay'ı kalbinin 3 santim altından bıçakladı.
Geçen hafta kalbindeki sorun nedeniyle operasyon geçiren Orhan Gencebay, dün gece oğlundan şoke eden haberler oldu. Gencebay'ın oğlu Gökhan Murat Emre Gencebay, sevgilisi Seda Han'la trafikte bir magandaya denk geldi. Seda Han, önündeki taksiye arkadan çarpınca olay inanılmaz noktalara gitti.
Taksici D.E arabasından inerek Seda Han ile tartıştı. Araçta yan koltukta oturan Gökhan Gencebay duruma müdaha edince göğsünden bıçaklandı. Gökhan Gencebay hastanede tedavi altına alınırken, D.E. gözaltına alındı.
3 parmakla kurtuldu
Taksi şoförünün bıçak darbeleri Gökhan Gencebay’ın kalbinin 3 parmak altına denk geldi. Bıçak darbesi biraz daha yukarı gelse hayatından olabilirdi. Gencebay'a 3 dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Haberi alan annesi Sevim Emre hemen hastaneye koştu. Geçen hafta eşinin durumu sebebiyle zor günler geçiren Sevim Emre, bu kez az kalsın oğlunu kaybediyordu. Sevim Emre olayın şoke eden detaylarını da açıkladı.