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Fenerbahçe'den Chelsea'nin yıldızına bomba teklif

Fenerbahçe'den Chelsea'nin yıldızına bomba teklif

Chelsea'de forma şansı bulamayan Gary Cahill’in menajeriyle görüşen Damien Comolli, 2 yıllık sözleşme ve imza parası teklif etti.

Önümüzdeki sezon için stoper arayışlarını sürdüren hatta defans bölgesine iki takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, ses getirecek bir isim için düğmeye bastı. Chelsea ile olan sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Gary Cahill için sportif direktör Damien Comolli devreye girdi.

2 yıllık sözleşme önerildi
Cahill'in menajeri ile görüşen Comolli 2 yıllık sözleşme ile birlikte imza parası da teklif etti. Comolli'nin Cahill için İngiltere'ye de gideceği burada da bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.


61 kez milli formayı giydi
34 yaşındaki yıldız stoper ile Inter ve Roma kulüplerinin de ilgilendiği daha önce yazılıp çizilmişti. Fenerbahçe 61 kez İngiltere Milli Takım forması giyen Cahill'i transfer ederse önemli bir eksiği de kapatmış olacak.

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