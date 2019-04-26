HABER /  SPOR

Futbolda yeni yabancı kuralı belli oluyor! İşte son hali

Futbolda yeni yabancı kuralı belli oluyor! İşte son hali

Son olarak 6+2+2 modeli ile gündeme gelen yeni yabancı kuralıyla ilgili TFF'nin tepkilerin ardından düzenlemeye gittiği ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 1 Haziran seçimleri öncesinde yabancı sayısıyla ilgili hummalı bir çalışma yapılıyor. Trabzonspor, Erzurumspor, Göztepe, Bursaspor, Rizespor gibi kulüpler ise sınırsız yabancı kararının gözden geçirilmesini istemişlerdi. Son olarak 6+2+2 modelini düşünen Federasyon, gelen tepkiler nedeniyle konuyu tekrar masaya yatırdı.

Sahada aynı anda en fazla 8 yabancı bulunabilecek
Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; Yabancı sayısının değişmemesi ancak içeriğinde yeniliğe gidilmesi yönünde fikir yoğunluğu oluştu. TFF'nin şu an üzerinde çalıştığı taslak halinde olan yeni kurala göre, kulüpler geniş kadroya yine 14 yabancı oyuncu yazdırabilecek. Maç kadrolarında yine şu anda olduğu gibi 12 yabancı oyuncunun ismi yer alacak. Ancak sahada aynı anda en fazla 8 yabancı bulunabilecek.

İlk 11'de 3 Türk oynatma zorunluluğu
11'de 3 Türk statüsünde futbolcu oynatma zorunluluğu olacak. Federasyon bunu henüz bir kural haline getirmedi. İlgili yöneticiler, konuyu 1 Haziran seçimleri öncesinde kulüplerle görüşecek. Kulüpler Birliği'nin Mart'ta yaptığı toplantıda 5 kulübün "Sahadaki yabancı azaltılsın" şeklinde görüş bildirdiğini ifade eden TFF yetkilileri, 8+4+2 şeklinde revize edilen kurala çoğunluğun olumlu bakacağını düşünüyor.

En çok Başakşehir etkilenecek
Süper Lig'de dönem dönem gündeme gelen yabancı sayısında yaşanılacak olası bir düşüş en çok Başakşehir'i, en az Sivasspor ile Kayserispor'u etkileyecek.

4 büyüklerde 9 yabancının sözleşmesi devam edecek
Yaz döneminde kadrosunda olan 15 yabancının sadece ikisinin sözleşmesi bitecek olan Başakşehir'de 13 isim kalacak. Sözleşmesi bitecek olan oyuncular düşüldüğünde bu rakam Sivasspor ve Kayserispor'da 3 olacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ise 9'ar yabancısı ile sözleşmesi devam edecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası kararı sonrası doların ateşi yükseldi! İşte son durum
Merkez Bankası kararı sonrası doların ateşi yükseldi! İşte son durum
Şevki Yılmaz'dan Erdoğan'a yeni parti çağrısı! Çağırıp kucaklaşmazsa..
Şevki Yılmaz'dan Erdoğan'a yeni parti çağrısı! Çağırıp kucaklaşmazsa..
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Erol Bulut'tan istifa sinyali
Erol Bulut'tan istifa sinyali
Sarıkaya'dan çarpıcı çıkış: İBB'deki AK Partililer Erdoğan'ın planını reddetmiş oldu
Sarıkaya'dan çarpıcı çıkış: İBB'deki AK Partililer Erdoğan'ın planını reddetmiş oldu
Kongreye sunulan F-35 raporu rezaleti ortaya çıkardı
Kongreye sunulan F-35 raporu rezaleti ortaya çıkardı
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni parti kuracağı konuşulan Ali Babacan atağa geçti
Yeni parti kuracağı konuşulan Ali Babacan atağa geçti
Dünyanın en tehlikeli şirketleri listesine Amazon ve Facebook damgası
Dünyanın en tehlikeli şirketleri listesine Amazon ve Facebook damgası
İstanbullu Gelin 82. bölüm 2. fragmanı
İstanbullu Gelin 82. bölüm 2. fragmanı
Vida'ya La Liga'dan talip var
Vida'ya La Liga'dan talip var
Ankara'da Polis Koleji sınavı operasyonu! 41 gözaltı
Ankara'da Polis Koleji sınavı operasyonu! 41 gözaltı
Ekonomist Demirtaş'tan işsizlik uyarısı
Ekonomist Demirtaş'tan işsizlik uyarısı
Varikosel hastalığı nedir evlenmeden önce kesinlikle tedavi olun
Varikosel hastalığı nedir evlenmeden önce kesinlikle tedavi olun
Savaşçı 72. bölüm fragmanı
Savaşçı 72. bölüm fragmanı
Yorumlar