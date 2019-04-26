Futbolda yeni yabancı kuralı belli oluyor! İşte son hali

Son olarak 6+2+2 modeli ile gündeme gelen yeni yabancı kuralıyla ilgili TFF'nin tepkilerin ardından düzenlemeye gittiği ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 1 Haziran seçimleri öncesinde yabancı sayısıyla ilgili hummalı bir çalışma yapılıyor. Trabzonspor, Erzurumspor, Göztepe, Bursaspor, Rizespor gibi kulüpler ise sınırsız yabancı kararının gözden geçirilmesini istemişlerdi. Son olarak 6+2+2 modelini düşünen Federasyon, gelen tepkiler nedeniyle konuyu tekrar masaya yatırdı.

Sahada aynı anda en fazla 8 yabancı bulunabilecek

Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; Yabancı sayısının değişmemesi ancak içeriğinde yeniliğe gidilmesi yönünde fikir yoğunluğu oluştu. TFF'nin şu an üzerinde çalıştığı taslak halinde olan yeni kurala göre, kulüpler geniş kadroya yine 14 yabancı oyuncu yazdırabilecek. Maç kadrolarında yine şu anda olduğu gibi 12 yabancı oyuncunun ismi yer alacak. Ancak sahada aynı anda en fazla 8 yabancı bulunabilecek.

İlk 11'de 3 Türk oynatma zorunluluğu

11'de 3 Türk statüsünde futbolcu oynatma zorunluluğu olacak. Federasyon bunu henüz bir kural haline getirmedi. İlgili yöneticiler, konuyu 1 Haziran seçimleri öncesinde kulüplerle görüşecek. Kulüpler Birliği'nin Mart'ta yaptığı toplantıda 5 kulübün "Sahadaki yabancı azaltılsın" şeklinde görüş bildirdiğini ifade eden TFF yetkilileri, 8+4+2 şeklinde revize edilen kurala çoğunluğun olumlu bakacağını düşünüyor.

En çok Başakşehir etkilenecek

Süper Lig'de dönem dönem gündeme gelen yabancı sayısında yaşanılacak olası bir düşüş en çok Başakşehir'i, en az Sivasspor ile Kayserispor'u etkileyecek.

4 büyüklerde 9 yabancının sözleşmesi devam edecek

Yaz döneminde kadrosunda olan 15 yabancının sadece ikisinin sözleşmesi bitecek olan Başakşehir'de 13 isim kalacak. Sözleşmesi bitecek olan oyuncular düşüldüğünde bu rakam Sivasspor ve Kayserispor'da 3 olacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ise 9'ar yabancısı ile sözleşmesi devam edecek.