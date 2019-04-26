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MSB aday belirleme sınavı sonuçları yayınladı

MSB aday belirleme sınavı sonuçları yayınladı

ÖSYM'nin yaptığI açıklamada Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavı sonuçlarının yayınladığı belirtildi.

MSÜ sonuçlarına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası üzerinden ulaşılabilecek.

İnternet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

İlan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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