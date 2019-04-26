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Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a gitti. Bordo-mavili kafilede Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega da yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah yaptığı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Zargo Toure, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artlarslan, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Vahid Amiri, Olcay Şahan, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Hugo Rodallega yer aldı.

Sakatlığı devam eden Ogeny Onazi ise kafileye dahil edilmedi.

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