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Bolu'da iğrenç olay! Erkek çocuğuna cinsel tacizi annesi engelledi

Bolu'da iğrenç olay! Erkek çocuğuna cinsel tacizi annesi engelledi

Bolu'da, 4 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Kırçoban, daha önce aynı suçtan yakalama kararı olduğu için cezaevine gönderildi.

Olay, Salı günü Bolu'nun Yumrukaya Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, köyde bulunan çiftlikte yaşayan aile 4 yaşındaki erkek çocuklarının evde olmadığını görünce aramaya başladı.

Çocuğunu aramak için evin bitişiğindeki ahıra giren anne, aynı çiftlikte yaşayan Sedat Kırçoban (32) isimli şahsın belden aşağısının çıplak halde oğluyla birlikte olduğu gördü.

Anne, çocuğunu kurtardı

Gördükleri karşısında şok olan anne, çığlıklar atarak çiftlikte çalışanlardan yardım istedi. Çiftlik çalışanlarının kaçmak isterken yakaladığı Sedat Kırçoban, olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.

Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Kırçoban, işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan Kırçoban, delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cezaevine gönderildi

Bolu'da yaşanan olaydan dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kırçoban, Sakarya'da daha önce karıştığı bir cinsel taciz suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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