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Hava sıcak diye camı açık bıraktı dünyası karardı

Hava sıcak diye camı açık bıraktı dünyası karardı

ADANA'da yurt dışında çalışıp biriktirdiği 110 bin lirayı kurbanlık koyun alıp satmak için bankadan çektikten sonra hava sıcak diye camını açık bıraktığı otomobiline bırakan İsmail Mert, parasını hırsızlara kaptırdı 

Olay, merkez Sarıçam ilçesi, Esentepe Mahallesi, Kozan Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistan'da elektrik santralinde çalışan İsmail Mert, 110 bin lira para biriktirdi. 10 ay sonra Adana'ya dönen Mert, bu parayla Kurban Bayramı'nda koyun alıp satmak için hazırlık yaptı.

Biriktirdiği parayı Mobilyacılar Sitesi içinde bulunan bankanın şubesinden çeken Mert, akrabalarının iş yerine gitti. Bu arada Mert'in bankadan para çektiğini gören otomobilli şahıslar onu takip etmeye başladı. Buradan ağıl için, tel örgü ve çinko almak isteyen Mert, parayı otomobilinin yan koltuğu üzerine koydu.

Mert hava sıcak olduğu için otomobilin camını ve kapısını da açık bıraktı. Mert'i banka çıkışından beri takip eden şüpheliler, açık olan araç camından 110 bin lirayı aldı. Geri döndüğünde paranın yerinde olmadığını gören Mert, şoka girdi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerin bindiği aracın plakasını tespit etti. Tüm birikiminin çalındığını söyleyen İsmail Mert, "Soyguncular beni bankadan beri takip ediyormuş, bir anlık dalgınlık sonucu paramızı çaldılar" dedi. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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