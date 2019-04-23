Kadın dövüşçü mastürbasyon yapan tacizciyi tekme tokat dövdü

"Yumruğu beni daha da sinirlendirdi, onu öldürmek istedim": Ancak tavizci adam durmak yerine kendisine yumrukla karşılık verince Vieira, "Yumruğu beni daha da sinirlendirdi, onu öldürmek istedim" diyerek Ferreira'yı tekme ve yumruklarla dövdü.