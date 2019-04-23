Kadın dövüşçü mastürbasyon yapan tacizciyi tekme tokat dövdü
Brezilyalı amatör kadın MMA dövüşçüsü Joyce Vieira, fotoğraf çekimi esnasında kendisini izleyerek mastürbasyon yapan tacizciyi tekme tokat dövdü.
Brezilyalı amatör kadın MMA dövüşçüsü Joyce Vieira, fotoğraf çekimi için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro sahilinde bir adamın tacizine uğradı.
Tacizciye tekme tokat dövdü: Fotoğraf çekimi esnasında tacizcinin kendisini izleyerek mastürbasyon yaptığını fark eden Vieira, uyarılarını dinlemeyen tacizciye tekme attı.
''Bu durumda yakalanan insanlar reddeder, ancak o reddetmedi'': "Çok sürreal bir durumdu. Genellikle bu durumda yakalanan insanlar reddeder, ancak o reddetmedi, devam etti" diyen Vieira, isminin Ferreira olduğu öğrenilen tacizciyi tekme atarak durdurmaya çalıştı.
"Yumruğu beni daha da sinirlendirdi, onu öldürmek istedim": Ancak tavizci adam durmak yerine kendisine yumrukla karşılık verince Vieira, "Yumruğu beni daha da sinirlendirdi, onu öldürmek istedim" diyerek Ferreira'yı tekme ve yumruklarla dövdü.