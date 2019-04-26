HABER /  YEREL

D-100 karayolunda dehşet dakikaları! 6 araç birbirine girdi

D-100 karayolunda dehşet dakikaları! 6 araç birbirine girdi

İZMİT'te, biri özel halk otobüsü, 6 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, D- 100 karayolu Ankara yönü, yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

Kaza, bu sabah erken saatlerde D- 100 karayolu Yahya Kaptan mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Halim Yazıcı yönetimindeki 41 TB 361 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöne giden Öncü Bentürk yönetimindeki otomobil çarpıştı. Savrulan iki araç, yine aynı yöne giden Murat Dilek yönetimindeki özel halk otobüsüne çarptı.

Kontrolden çıkıp devrildi

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, refüjdeki bariyeri aşarak karşı şeride devrildi. Yaklaşık 25 metre sürüklenen otobüs, karşı yönden gelen Ceyhun Kızmaz yönetimindeki kamyon, Bircan Karaca yönetimindeki otomobil ve Kazım Demirsöz yönetimindeki otomobile çarparak durabildi. Zincirleme kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Ankara yönü trafiğe kapandı

Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara yönü trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar yan yollara yönlendirildi.

Devrilen otobüsün vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy seçimi kazandı Türkiye'ye uçtu
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy seçimi kazandı Türkiye'ye uçtu
FETÖ'nün Brezilya imamı bu ülkeye dönmeye korkuyor
FETÖ'nün Brezilya imamı bu ülkeye dönmeye korkuyor
İlk tek kişilik oyun ''Bir Delinin Hatıra Defteri''
İlk tek kişilik oyun ''Bir Delinin Hatıra Defteri''
Terim'in sabrı taştı! İkinci kez kaçtı kalemini kırdı
Terim'in sabrı taştı! İkinci kez kaçtı kalemini kırdı
MSB aday belirleme sınavı sonuçları yayınladı
MSB aday belirleme sınavı sonuçları yayınladı
Üniversite tartışması alevleniyor! SP Lideri Karamollaoğlu'na bir tepki daha geldi
Üniversite tartışması alevleniyor! SP Lideri Karamollaoğlu'na bir tepki daha geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Maaşı geç yatan ve fazla mesaisi ödenmeyen işçiye tazminat hakkı
Maaşı geç yatan ve fazla mesaisi ödenmeyen işçiye tazminat hakkı
Abdülkadir Ömür dünya devinin radarında
Abdülkadir Ömür dünya devinin radarında
İstanbullu Gelin 82. bölüm 2. fragmanı
İstanbullu Gelin 82. bölüm 2. fragmanı
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Fenerbahçe'den Chelsea'nin yıldızına bomba teklif
Fenerbahçe'den Chelsea'nin yıldızına bomba teklif
Hakmar Express 550 mağazaya ulaştı
Hakmar Express 550 mağazaya ulaştı
Mavi Marmara duruşması 1 Mayıs'ta ICC'de gerçekleştirilecek
Mavi Marmara duruşması 1 Mayıs'ta ICC'de gerçekleştirilecek
Elimi Bırakma 38. bölüm 2. fragmanı
Elimi Bırakma 38. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar