Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu

Sevgilisi Seda Han ile trafikte bir magandaya denk gelen Gökhan Gencebay, bıçaklanınca gündeme oturdu.

Gökhan Gencebay'ı bıçaklayan bir taksiciydi. Sevgilisi Seda Han ile taksici arasında tartışma çıktı. Taksici Seda Han'a küfür edince Gökhan Gencebay araya girdi. Taksici de Gencebay'ı göğsünden bıçakladı. 3 parmak farkla bıçak kalbine gelmedi.

Peki Orhan Gencebay'ın gözlerden ırak büyüttüğü oğlu Gökhan Gencebay kimdir?



Ünlü sanatçı Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin oğlu olan Gökhan Gencebay, 1,5 sene boyunca oyunculuk eğitimi aldı. Gencebay, Nöbet dizisi ile televizyon dünyasındaki kariyerine başladı.

Gökhan Gencebay, 14 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç oyuncu Londra'da Harrow School da ingilizce eğitimini tamamlamasının ardından Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarı bölümüne girdi. Gökhan Gencebay yükseklisans eğitimini işletme üzerine yapmakta. Genel sanat yönetmeni olarak çalışan, alanında duayen Ayla Algan' dan 1,5 yıl boyunca oyunculuk eğitimi alan Gencebay 2019 yılında oyunculuğa başladı.