Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na saldırı çıkışı: Basitleştirilemez

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyla ilgili yaptığı yeni açıklamada “Olay sadece 9-10 kişinin etrafında döndürülerek basitleştirilemez” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarıyla parti genel merkezinde buluşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün toplantıya beraber gitti.

"Ülkemizde birçok insanın sorun yaşayacağı anlar oluşabilir"

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili soruyu yanıtladı. İmamoğlu, “Ülkemize, devletimize, milletimize ve birlik beraberliğimize saldırıdır. Olay sadece 9-10 kişinin etrafında döndürülerek basitleştirilemez. En üst seviyede Genel Başkanımızın durumu ele alınmazsa ülkemizde birçok insanın sorun yaşayacağı anlar oluşabilir” dedi.

"Belediyelerinde uygulayacağımız politikalarla ilgili fikir birliği..."

Toplantı hakkında bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Büyükşehir belediyelerinde uygulayacağımız politikalarla ilgili fikir birliğine varmak için toplanıyoruz” ifadelerini kullandı.