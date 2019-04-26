Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıda akılalmaz görüntüler!

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, görüntünün bir haberci tarafından çekildiğini ancak çalıştığı kurumun yayınlamadığını ifade etti. Görüntülerde saldırı sırasında çok sayıda kişinin de ezilme tehlikesi geçirdiği görülüyor.

CHP'li Barış Yarkadaş'ın ilgili paylaşımı şöyle: