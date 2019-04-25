DÜNYA

Instagram kullanan şempanze sosyal medyada gündem oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde hayvan eğitmenliği yapan Mike Holston adlı sosyal medya fenomeni, paylaştığı şempanze videosu ile yine gündem oldu.

ABD'de çok sayıda vahşi hayvanla yakın temas kurarak onlarla oynayan Mike Holston, bu kez bir şempanzenin akıllı telefonla instagram kullanırken kaydedilen görüntüsünü paylaştı.

Akıllı telefonda instagram kullandı

Yaptığı paylaşımda dünyadaki ekosistemi koruma, hayvan sevgisi mesajı veren Holston, paylaşımında yer alan videoda da bir şempanzenin akıllı telefonla oynadığı görüntüyü paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu video çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı ve beğeni aldı. İşte o görüntü. Mike Holston'ın kaplanla güreşirken kaydedilmiş diğer görüntüsü:

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İngilizlerden Müslüman futbolcular için tarihi karar!
İngilizlerden Müslüman futbolcular için tarihi karar!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan çarpıcı çıkış!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan çarpıcı çıkış!
Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? 2019
Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? 2019
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'dan 'kuvvetler ayrılığı' vurgusu!
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'dan 'kuvvetler ayrılığı' vurgusu!
30 Nisan'a kadar dev indirim işte milyonları ilgilendiren haber
30 Nisan'a kadar dev indirim işte milyonları ilgilendiren haber
Akşener, cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kızın evini ziyaret etti
Akşener, cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kızın evini ziyaret etti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sevimli köpeklerin oyuncak kavgası güldürdü
Sevimli köpeklerin oyuncak kavgası güldürdü
Bursa Yeşil Cami Müezzini Recep Uyar okuduğu ezanla TT oldu
Bursa Yeşil Cami Müezzini Recep Uyar okuduğu ezanla TT oldu
Hakmar Express 550 mağazaya ulaştı
Hakmar Express 550 mağazaya ulaştı
Kenneth kasırgası Komorlar Adası'nı vurdu
Kenneth kasırgası Komorlar Adası'nı vurdu
Fareye elleriyle bisküvi yedirdi
Fareye elleriyle bisküvi yedirdi
Dolmabahçe Sarayı'nda döşemenin altında bulundu hemen koruma altına alındı
Dolmabahçe Sarayı'nda döşemenin altında bulundu hemen koruma altına alındı
Attan düşen jokey atların altında kalmaktan son anda kurtuldu
Attan düşen jokey atların altında kalmaktan son anda kurtuldu
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı