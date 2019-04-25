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Orhan Gencebay'ın oğlu bıçaklandı

Ünlü müzisyen Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, taksi şoförü tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanarak hastane kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde özel bir hastanede anjiyo yapılarak hayranlarının yüreğini ağzına getiren Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, bıçak darbesi alarak yaralandı. 

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Yıldız Posta Caddesinde Dedeman Otele yakın bir yerde taksi şoförü ile tartışan ünlü sanatçının oğlu Gökhan Gencebay, yaşanan boğuşma sırasında şoförün bıçak darbesiyle sol kaburgasından yaralandı.

Olay yerinden kaçan taksi şoförü Balmumcu kavşağında polisler tarafından yakalandı.

Zanlının Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırıldı

Bıçak darbesiyle yara alan Gökhan Gencebay vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldı.

Taksi şoförünün Gökhan Gencebay’ın sevgilisi Seda Han'a küfür etmesi sonucu çıkan kavgada yaralanan Gencebay'a 3 dikiş atıldığı ve bıçak darbesinin kalbinin 3 parmak altında olduğu öğrenildi.

Gencebay'ın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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