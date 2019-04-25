Tekirdağ'da para nakil aracını soyan şüpheli rezidansta yakalandı

8 Nisan 2019 tarihinde Edirne - İstanbul TEM Otoyolu’nun Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Karamehmet Mahallesi yakınlarında yer alan bir dinlenme tesisinde meydana gelen olayda; içerisinde güvenlik görevlisi olarak E.A’nın yer aldığı F.O. idaresindeki özel bir güvenlik şirketine ait para toplama aracı dinlenme tesislerine para almak maksadıyla geldi.

İddialara göre bu sırada soyulan araçtan 1 milyon 350 bin TL çalındı.

Olayın bildirilmesi ile harekete geçen Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene İlçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili çalışmasını derinleştiren jandarma ekipleri Jandarma Genel Komutanlığı’dan gelen uzman personellerin de katkısıyla daha önce kamera kayıtlarından tespit edilen ve olayda kullanılan aracın izini sürdü.

180 saatlik kamera kayıtlarının görüntülerini dakika dakika inceleyen ekipler olayda kullanılan lüks cipin Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul’daki hareketlerini tespit etti.

Kamera kayıtlarından belirlenen ve 37 ayrı suç kaydı bulunduğu ve 7 ayrı suçlama ile arandığı ortaya çıkan B.C. adlı şüpheliyi tespit eden jandarma ekipleri şüpheliyi İstanbul Avcılar’daki lüks rezidansta gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde arama yapan jandarma ekipleri para nakil aracından çalındığı değerlendirilen 75 bin TL para da ele geçirdi.

Olayı gerçekleştiren ve İstanbul’da gözaltına şüpheli B.C.’ye yardım ve yataklık yaptığı belirlenen Y.K. adlı şüpheli de Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde gözaltına alınarak Çorlu’ya getirildi.

Her iki şüpheli jandarmadaki sorgusunun ardından Çorlu Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.