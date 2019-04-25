MEDYA

Kedi ile farenin peynir kardeşliği kamerada

Denizli’nin Buldan ilçesinde veterinerde tedavi olduktan sonra çevredekilerin verdiği peyniri yiyen kedi, yiyeceğini yanına gelen fare ile paylaştı. Ezeli düşman kedi ve farenin peynir kardeşliği ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.

İlginç olay Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana geldi. Hastalığından dolayı Veteriner Hekim Özkan Beşenk’in muayenesine getirilen sokak kedisi tedavisinin ardından sokağa salındı. Ardından çevredekiler hayli bitkin olduğu kedinin yemesi için peynir getirdiler. O anda ise eşine ender rastlanan bir olay gerçekleşti ve peyniri yemeğe başlayan kedinin yanına gelen fare kedinin yiyeceğine ortak olarak peynirden yemeğe başladı. Kedi ise bu durumu gayet normal karşılayarak hiçbir tepki göstermedi.

Durumu gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak bu anı görüntülemeye başladı. Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar o anlar izledi. Kedinin fare ile adeta peynir kardeşliği yaptığı bu anlar ise çevredeki vatandaşların daha fazla peynir getirmeleri ile yaklaşık 5 dakika sürdü. Peyniri yiyip karnını doyuran fare ise sokaktaki mazgallardan birine girerken, kedi ise yemek yedikleri yerden uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İŞKUR'dan işçi ve işverene dikkat çeken uyarı
İŞKUR'dan işçi ve işverene dikkat çeken uyarı
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık Suriyeli mi? 7'si yabancı çıktı
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık Suriyeli mi? 7'si yabancı çıktı
İYİ Parti'de kurucu üyeler Akşener'e Olağanüstü Kurultay çağrısı yaptı
İYİ Parti'de kurucu üyeler Akşener'e Olağanüstü Kurultay çağrısı yaptı
Ali Koç camiaya umut dağıttı
Ali Koç camiaya umut dağıttı
Reha Muhtar Twitter'dan duyurdu! Ekranlara geri dönüyor
Reha Muhtar Twitter'dan duyurdu! Ekranlara geri dönüyor
Kim Jong-Un, 4 diplomatını kurşunlatarak infaz ettirdi! Gerekçesi şaşkınlık yarattı
Kim Jong-Un, 4 diplomatını kurşunlatarak infaz ettirdi! Gerekçesi şaşkınlık yarattı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Instagram kullanan şempanze sosyal medyada gündem oldu
Instagram kullanan şempanze sosyal medyada gündem oldu
Sevimli köpeklerin oyuncak kavgası güldürdü
Sevimli köpeklerin oyuncak kavgası güldürdü
Hakmar Express 550 mağazaya ulaştı
Hakmar Express 550 mağazaya ulaştı
Bursa Yeşil Cami Müezzini Recep Uyar okuduğu ezanla TT oldu
Bursa Yeşil Cami Müezzini Recep Uyar okuduğu ezanla TT oldu
Kenneth kasırgası Komorlar Adası'nı vurdu
Kenneth kasırgası Komorlar Adası'nı vurdu
Dolmabahçe Sarayı'nda döşemenin altında bulundu hemen koruma altına alındı
Dolmabahçe Sarayı'nda döşemenin altında bulundu hemen koruma altına alındı
Fareye elleriyle bisküvi yedirdi
Fareye elleriyle bisküvi yedirdi
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı