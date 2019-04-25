MEDYA

Bursa Yeşil Cami Müezzini Recep Uyar okuduğu ezanla TT oldu

Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar, camiyi gezmeye gelen turistlere ezanın beş farklı makamını seslendirdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Dün akşam sosyal medyada en çok konuşulan görüntü Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar'ın turistlere ezan okuduğu video oldu. Kısa sürede yüz binler tarafından izlenen videoyu kısa süre sosyal medyada gündem oldu. İşte Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar ezan okuma videosu!

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İngilizlerden Müslüman futbolcular için tarihi karar!
İngilizlerden Müslüman futbolcular için tarihi karar!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan çarpıcı çıkış!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan çarpıcı çıkış!
Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? 2019
Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? 2019
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'dan 'kuvvetler ayrılığı' vurgusu!
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'dan 'kuvvetler ayrılığı' vurgusu!
30 Nisan'a kadar dev indirim işte milyonları ilgilendiren haber
30 Nisan'a kadar dev indirim işte milyonları ilgilendiren haber
Akşener, cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kızın evini ziyaret etti
Akşener, cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kızın evini ziyaret etti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kenneth kasırgası Komorlar Adası'nı vurdu
Kenneth kasırgası Komorlar Adası'nı vurdu
Fareye elleriyle bisküvi yedirdi
Fareye elleriyle bisküvi yedirdi
Hakmar Express 550 mağazaya ulaştı
Hakmar Express 550 mağazaya ulaştı
Attan düşen jokey atların altında kalmaktan son anda kurtuldu
Attan düşen jokey atların altında kalmaktan son anda kurtuldu
Çocuk istismarı iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Çocuk istismarı iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Dolmabahçe Sarayı'nda döşemenin altında bulundu hemen koruma altına alındı
Dolmabahçe Sarayı'nda döşemenin altında bulundu hemen koruma altına alındı
Soylu: "Küçükçekmece'de failin yakalandığı bilgisi bende var"
Soylu: "Küçükçekmece'de failin yakalandığı bilgisi bende var"
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı