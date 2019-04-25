Kenneth kasırgası Komorlar Adası'nı vurdu

Komorlar Cumhurbaşkanı Azali Assoumani yaptığı açıklamada, "Kenneth isimli tropik fırtına daha da güçlenip Komorlar'a yaklaşıyor. Fırtına bugün tropikal kasırgaya dönüşebilir. Güvende kalın ve gerekli tüm önlemleri alın. Allah bizi bu doğal felaketten korusun" ifadelerini kullandı. Halkın gece boyunca çok dikkatli olması çağrısında bulunuldu. Yapılan açıklamada, "Kasırga Kuzey Ngazidja'da saatte 200 kilometre hıza, diğer yerlerde ise saatte 180 kilometre hıza ulaşabilir. Gerekli tüm önlemleri alın ve talimatları takip edin" denildi. Kenneth tropikal siklonu şu anda Afrika'nın güneydoğusundaki Mozambik'e doğru ilerliyor. Mozambik, Zimbabve ve Malavi’de geçen ay etkili olan Idai kasırgasında 833 kişi hayatını kaybetmişti.