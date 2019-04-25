POLİTİKA

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş töreninde tokalaştı

Devletin zirvesi, 57. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde buluştu. Tören öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tokalaştı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen Anayasa Mahkemesi'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara’da katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı.

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