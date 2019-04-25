25 Nisan Türkiye Gündemi

Erdoğan'dan et fiyatlarıyla ilgili önemli imza

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı 25 Nisan 2019 perşembe (bugün) Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte et fiyatlarındaki dengeleme için alım-satım neticesinde oluşacak fark için kaynak sağlandı.

Sabih Kanadoğlu yine ortaya çıktı! Yeni sistemle ilgili skandal sözler

Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu Türkiye'nin yönetiliş şekliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kanadoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hükümet sistemini “ucube” bir rejim olarak niteledi.

Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçtı mı? Bahçeli açıklaması

Yavaş, Bahçeli'ye hiçbir şekilde yanıt vermeyeceğini söyledi. Yavaş, "Başkanlığım boyunca, siyasi parti liderlerlerine cevap vermeme, polemiğe girmeme anlayışıyla hareket edeceğim" dedi.

CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın Suriyeli rahatsızlığı

Karakayalı, "Suriyelileri buradan kovacağız, Suriye'ye barış geldi, ne işleri var burada" ifadelerini kullandı.

Ali Koç 4 yönetici yollayıp teklif götürdü: Bize gel hocam

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın yerine düşündüğü Abdullah Avcı'nın evine 4 yönetici arkadaşını yollayıp tecrübeli hocaya teklif götürdü.