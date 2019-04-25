GÜNCEL

25 Nisan Türkiye Gündemi

25 Nisan 2019 son 24 saat haber bülteni...

Erdoğan'dan et fiyatlarıyla ilgili önemli imza

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı 25 Nisan 2019 perşembe (bugün) Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte et fiyatlarındaki dengeleme için alım-satım neticesinde oluşacak fark için kaynak sağlandı.

Sabih Kanadoğlu yine ortaya çıktı! Yeni sistemle ilgili skandal sözler

Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu Türkiye'nin yönetiliş şekliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kanadoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hükümet sistemini “ucube” bir rejim olarak niteledi.

Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçtı mı? Bahçeli açıklaması

Yavaş, Bahçeli'ye hiçbir şekilde yanıt vermeyeceğini söyledi. Yavaş, "Başkanlığım boyunca, siyasi parti liderlerlerine cevap vermeme, polemiğe girmeme anlayışıyla hareket edeceğim" dedi.

CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın Suriyeli rahatsızlığı

Karakayalı, "Suriyelileri buradan kovacağız, Suriye'ye barış geldi, ne işleri var burada" ifadelerini kullandı.

Ali Koç 4 yönetici yollayıp teklif götürdü: Bize gel hocam

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın yerine düşündüğü Abdullah Avcı'nın evine 4 yönetici arkadaşını yollayıp tecrübeli hocaya teklif götürdü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolmabahçe Sarayı'nda döşemenin altında bulundu hemen koruma altına alındı
Dolmabahçe Sarayı'nda döşemenin altında bulundu hemen koruma altına alındı
İş yerinde kavgaya Yargıtay'dan emsal karar! Tazminatsız kovuldu
İş yerinde kavgaya Yargıtay'dan emsal karar! Tazminatsız kovuldu
İngilizlerden Müslüman futbolcular için tarihi karar!
İngilizlerden Müslüman futbolcular için tarihi karar!
Olay itiraf: Josef de Souza kalsaydı bu halde olmazdık
Olay itiraf: Josef de Souza kalsaydı bu halde olmazdık
TCMB'in faiz kararı öncesi dolar 5.90'ı test etti! İşte son durum
TCMB'in faiz kararı öncesi dolar 5.90'ı test etti! İşte son durum
Fatih Terim'in prensine La Liga kancası
Fatih Terim'in prensine La Liga kancası
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Küçükçekmece'deki küçük çocuğa tacize yaşıtından büyük tepki
Küçükçekmece'deki küçük çocuğa tacize yaşıtından büyük tepki
Ölümden kılpayı kurtuldu
Ölümden kılpayı kurtuldu
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı
Ajax'tan yeni transfere görülmemiş ceza!
Ajax'tan yeni transfere görülmemiş ceza!
Korkunç olay! Raylara böyle düştü
Korkunç olay! Raylara böyle düştü
Ekonomist Demirtaş'tan işsizlik uyarısı
Ekonomist Demirtaş'tan işsizlik uyarısı
Eşekle pazar yerine böyle girdiler
Eşekle pazar yerine böyle girdiler
Sen Anlat Karadeniz 50. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 50. bölüm fragmanı