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10 yaşındaki çocuk hastaneye eline saplanan korkulukla gitti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde oyun oynarken eline demir korkuluk saplanan 10 yaşındaki çocuk, hastaneye eline saplanan demir parçasıyla birlikte gitti.

Olay, Bodrum’un Çırkan Mahallesi Şenkal Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte bahçede oyun oynayan 10 yaşındaki A.Ö., bahçenin demir korkuluğundan geçmeye çalışırken dengesini kaybedince ucu sivri olan korkuluk demiri sağ eline saplandı. Çocuğun ailesi, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Muğla Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum İtfaiye Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri, acıdan gözyaşı döken çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Doktor eşliğinde demirin üst kısmı kesilerek, çocuğun eli demirden kurtarıldı. Eline saplanan demir parçasıyla ambulansa alınarak hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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